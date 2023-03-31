Ebru Özkan'ın hamile olduğu iddialarına menajerlik şirketinden yalanlama! - Son Dakika
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Ebru Özkan'ın hamile olduğu iddialarına menajerlik şirketinden yalanlama!

31.03.2023 11:22

Ebru Özkan'ın başrolü olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünde belirginleşen göbeğinden dolayı hamile olduğu öne sürüldü. Özkan'ın menajerlik şirketinden yapılan duyuruda oyuncunun hamilelik iddiası kesin bir dille yalanladı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Benli, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy gibi isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazan dizisi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile nikah masasına oturan Ebru Özkan'ın başrolü olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümündeki görüntüsü kafa karıştırdı. 44 yaşındaki oyuncunun belirginleşen karnı akıllara 2. kez hamilelik iddiasını getirince menajerlik şirketinden jet açıklama geldi.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADILAR

Biricik adında 5 yaşında bir kızı olan Ebru Saban'ın ikinci kez anne olmaya hazırlandığı iddiasının ardından menajerlik şirketinden oyuncunun son dönemde biraz kilo aldığı belirtilerek "Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit" açıklaması yapıldı.

Ebru Özkan hamile mi? Menajerlik şirketinden jet yalanlama geldi
Ebru Özkan hamile mi? Menajerlik şirketinden jet yalanlama geldi
Ebru Özkan hamile mi? Menajerlik şirketinden jet yalanlama geldi
Ebru Özkan hamile mi? Menajerlik şirketinden jet yalanlama geldi
YORUMLAR (1)
  • Eren Doruk: ya arkadas iyiki haber yaptiniz bende dun geceden beri uyuyamadim Cevap Yaz 37 0 Yayından Kaldır
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Ertan Saban, Ebru Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Özkan'ın hamile olduğu iddialarına menajerlik şirketinden yalanlama! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Özkan'ın hamile olduğu iddialarına menajerlik şirketinden yalanlama! - Son Dakika
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