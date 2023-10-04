Ebru Yaşar, yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Burak Bulut ile düet yaptı. İkilinin Kehribar adındaki şarkıları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak müzik piyasasını altüst etti.

MİLYONLARCA DİNLENMEYE ULAŞTI

Söz ve müziği Burak Bulut'a ait olan şarkıya Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Maslak'ta klip çekildi. Slow şarkılardaki yorumuyla kendine hayran bırakan Ebru Yaşar, Burak Bulut ile seslendirdiği Kehribar şarkısıyla da dijital platformlarda fırtına estirdi. İkilinin şarkı ve klibi ilk 3 günde milyonlarca dinlemeye ulaşırken sosyal medyada da viral oldu.

Ebru Yaşar, 2021 yılında da Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile İçime Ata Ata şarkısına düet yapmıştı.