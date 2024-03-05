Ebru Yaşar, yeni şarkısı \'Yoksun\' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu

Magazin

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine girmeyi başardı. Tüm dijital platformlarda ses getiren ve en çok dinlenenler arasına giren 'Yoksun'u seslendiren Yaşar, Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu. Yaşar, Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı.

Ebru Yaşar yeni şarkısı 'Yoksun' ile çok konuşulacak bir rekoru kırdı. Siyam'la yaptığı düet şarkısı dijital platformlarda zirveye yerleşen Yaşar'ın başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, Youtube Music Charts listelerinde23. sıraya yükseldiği ve Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı. Şarkının son bir yılda Youtube'da 300 milyon, tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aştığı belirtildi.

Ünlü müzik yapımcısı ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebru Yaşar ve Siyam'ın düeti "Yoksun" YouTube Dünya Listesi'nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube'da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar da, Demir'in paylaşımını alıntılayarak; "Müzik bi yolculuk …bu yolda bize eşlik eden tüm dinleyicileri çok sevdiğimi, aşkla şarkılarımı seslendirdiğimi bilmenizi isterim.. En iyilerine layıksınız" dedi.

DÜNYA LİSTELERİNE GİREN TEK TÜRK SANATÇI OLDU

Ebru Yaşar'Yoksun' ile 'YouTube Dünya Listesi'nde Amerikalı rapçi Cardi B. ile pop şarkıcı Miley Cyrus gibi dünya starlarını geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube'da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi. 2 Şubat'da müzikseverler ile buluşan 'Yoksun' YouTube Türkiye Trend Videolar Müzik listesine de 1'inci sıradan girmişti. 'Yoksun' un söz ve müziğini Esad Fidan, Siyam, Ramazan Kızılpınar yaparken şarkının düzenlemesi Esad Fidan'a ait.