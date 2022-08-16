Ece Erken'den Kötü Haber - Son Dakika
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Ece Erken'den Kötü Haber

16.08.2022 19:56
Ece Erken'den Kötü Haber

Ece Erken, 7 ay önce silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşmasına katıldı. Sanık Kadir Yasak'ın savunma yaptığı sırada fenalaşan Erken, baygınlık geçirdi. İşte Ece Erken'in son durumu...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Ece Erken, 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Kadir Yasak savunma yaparken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.

ADLİYEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ünlü sunucu Ece Erken de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte sabah erken saatlerde adliyeye geldi. Duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, bekleme alanında gözyaşlarına hakim olamadı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı.

Ece Erken'den Kötü Haber

"DAYANAMIYORDU, BAYILDI"

Ece Erken'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu.

Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ece Erken'den Kötü Haber - Son Dakika

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