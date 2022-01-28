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Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi! - Son Dakika

Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!

28.01.2022 10:44
Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı. Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Söylemezsem Olmaz ekibi eski sunucuları Ece Erken'in yanına koştu. Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto canlı yayında Ece Erken'in tüm gün yanında olduklarını açıkladı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Erken'in durumuna dair canlı yayında bilgiler verdi. Bircan Bali, Ece Erken'in eşinin öldürüldüğü anı izlediğini söyledi.

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince dizlerinin üzerine çöktü; telefonla görüntüyü yakınlaştırdı, kocasını sevdi eliyle ve sadece 'yapayalnız, kimse yok' dedi. Çok az, çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.

Bali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.

APAR TOPAR ECE'Yİ ÇIKARMIŞLAR

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. 'Arabaya bindi gidişini izledim.' dedi. Sonra yazışmışlar 12.13'ye kadar iletişimde kalmışlar. En son 'Şafak geliyorum' demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik... Ece 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü Ece'yi arıyor "Ben vuruldum" diyor. Şafak'ı soruyor. 'Şafak abi de vuruldu onu başka bir hastaneye götürüyorlar ama Şafak abi çok iyi' diyor. Hatta Ece 'sakat kalsa da ben bakarım kocama' diye düşünüp hastaneye gidiyor. Erken o anları "Tam ben girerken, hastaneden çıkanlar hastayı kaybettik' dediler. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum.' dedi. En son mesajı bu! Apar topar Ece'yi çıkarmışlar hastaneden" şeklinde konuştu.

DEMET AKALIN TEPSİLERLE YEMEK GÖNDERDİ

Seren Serengil ise açıklamasında "Ece o gün gitme demiş. Çocuklar gelemeyince ertelenmiş tatil planı. Şafak da Fikret abi ile görüşmeye gideceğim demiş. Ece ısrar etmiş gitme diye" yorumunda bulundu.

Bircan Bali, Demet Akalın ve eşinin Ece Erken'i ziyarete geldiğini söyledi. "Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, kuran okutmuş." dedi.

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Son Dakika Magazin Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve 'Yapayalnız kimse yok' dedi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ece Erken eşinin son anlarını izledi, görüntülerini okşadı ve "Yapayalnız kimse yok" dedi! - Son Dakika
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