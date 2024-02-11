Ece Erken'in yasadışı bahissitesine üye olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Ece Erken'in yasadışı bahissitesine üye olduğu iddia edildi

Ece Erken\'in yasadışı bahissitesine üye olduğu iddia edildi

Ünlü sunucu Ece Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine üye olduğu iddia edildi.

11.02.2024 21:56  Güncelleme: 22:00
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Ekranlara geri dönen ünlü sunucu Ece Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine VIP üye olduğu iddia edildi. Ece Erken'in üye olduğu sitenin yasadışı kumar ve bahis baronu Veysel Şahin'e ait olduğu ileri sürüldü.

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

FEYZA ALTUN: SENİN KOCANI DA YASA DIŞI BAHİS YÜZÜNDEN VURMADILAR MI?

İddialara ilin olarak Avukat Feyza Altun'ndan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Altun, "Seheri programına çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

Altun, bir başka paylaşımında ise "Veysel Şahin'in beslemesini programa çıkaran Ece Erken, senin kocanı da yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı? Yanlışsam düzelt. Ama destekli düzelt ki ben burda her şeyi ortaya sermek zorunda kalmayayım" dedi.

Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası
Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası
Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası
Ece Erken'in yasadışı bahis sitesine üye olduğu iddiası

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    Yorumlar (2)

  • Ozay Metin: Sizene yav nereye üyeyse üye. Üye olmayanmı var. 42 15 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç: Buna inanmayan beyinden şüphe ederim 16 2 Yanıtla

Veysel Şahin, Feyza Altun, Ece Erken, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken'in yasadışı bahissitesine üye olduğu iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken'in yasadışı bahissitesine üye olduğu iddia edildi - Son Dakika
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