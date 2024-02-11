Ece Erken\'in yasadışı bahissitesine üye olduğu iddia edildi

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Ekranlara geri dönen ünlü sunucu Ece Erken'in yasadışı bir bahis ve kumar sitesine VIP üye olduğu iddia edildi. Ece Erken'in üye olduğu sitenin yasadışı kumar ve bahis baronu Veysel Şahin'e ait olduğu ileri sürüldü.

FEYZA ALTUN: SENİN KOCANI DA YASA DIŞI BAHİS YÜZÜNDEN VURMADILAR MI?

İddialara ilin olarak Avukat Feyza Altun'ndan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Altun, "Seheri programına çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadelerini kullandı.

Altun, bir başka paylaşımında ise "Veysel Şahin'in beslemesini programa çıkaran Ece Erken, senin kocanı da yasa dışı bahis yüzünden vurmadılar mı? Yanlışsam düzelt. Ama destekli düzelt ki ben burda her şeyi ortaya sermek zorunda kalmayayım" dedi.