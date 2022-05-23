Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız - Son Dakika
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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız

23.05.2022 08:54

Sosyal medya hesabından öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir karesini paylaşan Ece Erken, "İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" diyen takipçisine ateş püskürdü. Zor zamanlar geçiren Erken, "Boş ve zavallısınız" dedi.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz ocak ayında öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Son olarak eşiyle çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan ünlü isim, gelen yorum sonrası adeta çılgına döndü.

"YETER ARTIK, İLK EŞİ NE YAPSIN?"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kocasıyla öpüştüğü bir kareyi paylaşan Erken, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düştü. Ünlü sunucunun kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Bir takipçi bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu.

"BOŞ VE ZAVALLI GELİYORSUNUZ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına sinirlenen Ece Erken, "Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken" diyerek takipçisine tepki gösterdi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla fotoğrafını paylaşan Ece Erken, eski eşle ilgili yoruma sinirlendi: Zavallısınız
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Son Dakika Magazin Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız - Son Dakika


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