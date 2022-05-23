Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz ocak ayında öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Son olarak eşiyle çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan ünlü isim, gelen yorum sonrası adeta çılgına döndü.

"YETER ARTIK, İLK EŞİ NE YAPSIN?"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kocasıyla öpüştüğü bir kareyi paylaşan Erken, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düştü. Ünlü sunucunun kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Bir takipçi bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu.

"BOŞ VE ZAVALLI GELİYORSUNUZ"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına sinirlenen Ece Erken, "Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken" diyerek takipçisine tepki gösterdi.