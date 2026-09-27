Ece İrtem’in annesi son geceyi anlattı: Alkol kullanan biri değildi - Son Dakika
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Ece İrtem’in annesi son geceyi anlattı: Alkol kullanan biri değildi

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Ece İrtem’in annesi son geceyi anlattı: Alkol kullanan biri değildi
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in annesi, kızının ölümünden önce yaşananları ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. Nuriye İrem, kızının alkol kullandığı yönündeki iddialara karşı çıkarken, İrtem’i sabah odasında nasıl bulduğunu da anlattı.

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem, kızının ölümünden önceki son geceyi anlattı. Posta Gazetesi’nden Alev Gürsoy Cimin’e konuşan anne İrtem, kızının alkol kullanan biri olmadığını söylerken, sabah odasına girdiğinde karşılaştığı acı manzarayı aktardı.

“ALKOL KULLANAN BİRİ DEĞİLDİ”

Ece İrtem’in ölümünün ardından ortaya atılan “alkol ile depresyon ilacını birlikte kullandığı” yönündeki iddialara annesi Nuriye İrtem’den itiraz geldi. Anne İrem, kızının alkol tüketen biri olmadığını, doğum gününde birlikte gittikleri mekânda da yalnızca soda içtiklerini söyledi. Kızının sağlığı konusunda dikkatli davrandığını belirten anne, kamuoyuna yansıyan bazı anlatımların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 

Ece İrtem’in annesi son geceyi anlattı: Alkol kullanan biri değildi

SON GECESİNDE AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Annesinin anlatımına göre Ece İrtem, doğum gününe denk gelen son gecesinde ailesiyle iletişim halindeydi. Babası ve teyzeleriyle telefonla görüştükten sonra annesiyle birlikte köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktı.

İkili daha sonra evlerinin yakınındaki bir mekâna geçti. Burada doğum günü için pasta getirildi. İrtem’in mikrofonu eline aldığında şarkı söylemek yerine Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirinden dizeler okuduğu belirtildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde midesinin ağrıdığını söyleyen oyuncu, annesiyle birlikte evine döndü. Annesi, kızının o sırada sarhoş olmadığının özellikle altını çizdi.

 Ece İrtem’in annesi son geceyi anlattı: Alkol kullanan biri değildi

ANNESİ SABAH ODASINDA BULDU

Acı olay ise ertesi sabah ortaya çıktı. Nuriye İrtem, kahvaltı için kızının odasına gittiğinde Ece İrtem’den herhangi bir yanıt alamadı. Kızına yaklaşan anne, vücudunun soğuk olduğunu fark etti.

Yaşadığı büyük şokun ardından çığlık attığını anlatan anne İrem’in yardımına komşular ve apartman görevlisi koştu. İrtem’in ölümünün ardından ilk haberlerde kalp krizi ihtimali gündeme gelmiş olsa da, sonraki süreçte ölüm nedenine ilişkin farklı iddialar da ortaya atıldı. 

Ece İrtem’in annesi son geceyi anlattı: Alkol kullanan biri değildi

TAYLAND’DA MAYMUN ISIRMIŞTI

İrtem’in ölümünden kısa süre önce Tayland’a gittiği ve burada bir maymun tarafından ısırıldığı da gündeme gelmişti. Annesi bu olayı doğrulayarak kızına kuduz ve tetanoz aşılarının yapıldığını ve bir süre ilaç kullandığını anlattı. Ancak bu olay ile ölüm arasında kesinleşmiş bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir sonuç açıklanmış değil.

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