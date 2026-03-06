Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın\'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş\'e tepki geldi

Pop müzik dünyası bu ifadelerle çalkalanıyor. Pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş'in katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkındaki kullandığı sert ifadelerin ardından şarkıcı Ece Seçkin'den tepki geldi.

"HERKES KEKNDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Ece Seçkin, Demet Akalın hakkında, "Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında" diyen Burcu Güneş'e şunları söyledi:

"Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp, hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım. Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki? İnsanlar işini yapıyor. Relax girl, take it easy."

“TEK BİR KİŞİYİ HEDEF GÖSTERMEDİM”

Güneş, yaptığı paylaşımda sözlerinin yalnızca bir kişiyi hedef almadığını ve röportajın farklı başlıkları da kapsadığını dile getirdi. Sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj.

Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor.

Bence ülkemizde birtakım insanların her sektörden her konudan olabilir, bulundukları yerlere nasıl geldiklerini, neler yaptıklarını, ne kadar nitelikli olduklarını, gerçekten o yere haklarıyla gelip gelmediklerini veyahut da ne kadar emektar olduklarını hiç sorgulamadığımız bir kaos geçiriyoruz bence. Toplumsal bir kaos. Ve bu, bu döneme ait bir şey değil bence. Ben çok uzun yıllardır inanılmaz soyut bir ortam görüyorum. Hiçbir şeyin yerli yerine, hak ettiği yere konulmadığı bir durum görüyorum. Tabii ki bunu sadece kendi sektörüm için konuşmuyorum. Ama bu çok çok önemli ve tartışılması gereken bir durum bizler için"