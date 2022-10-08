Kiralık Aşk, Çarpışma, Kurt Seyit ve Şura dizisiyle milyonların kalbini kazanan güzel oyucu Elçin Sangu uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.'Çöp Adam' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sangu'nun canlandıracağı karakter ve partneri de belli oldu.
Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu sürpriz yaptı. Peri isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek olan Sangu'nun yeni dizisi Star TV'de yayınlanacak.
Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.
Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek. (Kaynak: www.birsenaltuntas)
Son Dakika › Magazin › Ekranlara dönen Elçin Sangu'nun partneri Engin Altan Düzyatan oldu - Son Dakika