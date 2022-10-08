Ekranlara dönen Elçin Sangu'nun partneri Engin Altan Düzyatan oldu - Son Dakika
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Ekranlara dönen Elçin Sangu'nun partneri Engin Altan Düzyatan oldu

08.10.2022 18:16

'Çöp Adam' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu Elçin Sangu'nun partneri ekranların sevilen ismi başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan oldu.

Kiralık Aşk, Çarpışma, Kurt Seyit ve Şura dizisiyle milyonların kalbini kazanan güzel oyucu Elçin Sangu uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.'Çöp Adam' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sangu'nun canlandıracağı karakter ve partneri de belli oldu.

BANKA MÜDÜRÜNÜ CANLANDIRACAK

Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu sürpriz yaptı. Peri isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek olan Sangu'nun yeni dizisi Star TV'de yayınlanacak.

Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri herkesin merakla beklediği isim oldu

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE PARTNER OLDULAR

Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.

Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri herkesin merakla beklediği isim oldu

KONUSU MERAK UYANDIRDI

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor. Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylar gelişecek. (Kaynak: www.birsenaltuntas)

Elçin Sangu ekranlara geri dönüyor! Partneri herkesin merakla beklediği isim oldu
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Ekranlara Geri Dönüyor! Partneri Belli Oldu Ekranlara Geri Dönüyor! Partneri Belli Oldu
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ekranlara dönen Elçin Sangu'nun partneri Engin Altan Düzyatan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekranlara dönen Elçin Sangu'nun partneri Engin Altan Düzyatan oldu - Son Dakika
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