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Türkiye'nin ilk çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ödül gecesinde minik yıldızlar ödüllerini aldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ödül gecesinde minik yıldızlar ödüllerini aldı

Türkiye'nin ilk ve tek çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ilk çocuk ödül gecesinde, dizi ve filmlerin tanınmış çocuk yıldızları ödüllerine kavuştu. En iyi dizi oyuncusu Melisa Duru Ünal, en iyi sinema filmi oyuncusu Nisa Sofiya Aksongur oldu.

Türkiye\'nin ilk çocuk ajansı Layla Şirin Ajans\'ın düzenlediği ödül gecesinde minik yıldızlar ödüllerini aldı
02.01.2024 - 07:37,  Güncelleme: 07:41
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Türkiye'nin ilk ve tek çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ilk çocuk ödül gecesinde ekranların minik yıldızları ödüllerine kavuştu. Dizi ve filmlerin tanınmış çocuk yıldızları gecede boy gösterdiler.Layla Şirin Ajans'ın kurucusu Leyla Albayrak'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede, halka açık oylamada binlerce katılımcının oylarıyla gecenin birincileri belli oldu.

EN İYİ DİZİ OYUNCUSU MELİSA DURU ÜNAL OLDU

En iyi sinema filmi oyuncusu dalında Yedinci Koğuştaki Mucize filmindeki performansıyla Nisa Sofiya Aksongur alırken, en iyi digital dizi kategorisinde ödül, Kulüp dizisinin minik Rana'sı Ada Erma'nın oldu. En iyi dizi oyuncusu Ne Gemiler Yaktım dizisinin başrol oyuncusu Melisa Duru Ünal , en iyi reklam oyuncusu Ela Şafak , en iyi fotomodel Saadet Melek Sözan oldu.

Ekranların minik yıldızları Çocuk Ödül Gecesi'nde ödüllerini aldı
Ekranların minik yıldızları Çocuk Ödül Gecesi'nde ödüllerini aldı
Ekranların minik yıldızları Çocuk Ödül Gecesi'nde ödüllerini aldı
Ekranların minik yıldızları Çocuk Ödül Gecesi'nde ödüllerini aldı
Ekranların minik yıldızları Çocuk Ödül Gecesi'nde ödüllerini aldı
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Son Dakika Magazin Türkiye'nin ilk çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ödül gecesinde minik yıldızlar ödüllerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk çocuk ajansı Layla Şirin Ajans'ın düzenlediği ödül gecesinde minik yıldızlar ödüllerini aldı - Son Dakika
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