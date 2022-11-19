Binnur Kaya'nın acı günü! Babasını kaybetti - Son Dakika
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Binnur Kaya'nın acı günü! Babasını kaybetti

19.11.2022 08:40

Sevilen oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya yaşamını yitirdi. Acı haberi veren oyuncu Polat Bilgin "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" paylaşımında bulundu.

Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Binnur Kaya, babasının ölümüyle yıkıldı.

"BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberini de meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Aldığı haberle yıkılan oyuncunun babasının ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi. Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti
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Binnur Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Binnur Kaya'nın acı günü! Babasını kaybetti - Son Dakika


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