Dünyaca ünlü İngiliz manken ve eski oyuncu Elizabeth Hurley, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Ancak Hurley'in cesur paylaşımları, 20 yaşındaki oğlu Damian'ı isyan ettirdi. Damian, artık annesinden cesur pozlar paylaşmamasını istedi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" adeta yalvardı.
Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley ise dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan Hurley, paylaşımına, 'Mutlu yaz' notunu düştü.
İşte ünlü ismin paylaştığı o poz:
Son Dakika › Magazin › Elizabeth Hurley 'Anne artık yapma' sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha - Son Dakika