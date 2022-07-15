Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha - Son Dakika
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Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha

15.07.2022 13:07

Sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen pozlarla dikkat çekmek isteyen ünlü manken Elizabeth Hurley'in oğlu Damian, annesi paylaştığı pozlar nedeniyle uyarmış ve artık erotik pozlar paylaşmamasını istemişti. Ancak oğluna aldırış etmeyen 56 yaşındaki Hurley, beyaz bikinili bir pozunu daha yayınladı.

Dünyaca ünlü İngiliz manken ve eski oyuncu Elizabeth Hurley, Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Ancak Hurley'in cesur paylaşımları, 20 yaşındaki oğlu Damian'ı isyan ettirdi. Damian, artık annesinden cesur pozlar paylaşmamasını istedi.

Oğlunun 'Anne artık yapma' sözünü dinlemeyen ünlü manken Elizabeth Hurley, bomba bir pozunu daha paylaştı

ARKADAŞLARI DALGA GEÇİYOR DİYE İSTEMİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" adeta yalvardı.

Oğlunun 'Anne artık yapma' sözünü dinlemeyen ünlü manken Elizabeth Hurley, bomba bir pozunu daha paylaştı

BEYAZ BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley ise dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan Hurley, paylaşımına, 'Mutlu yaz' notunu düştü.

İşte ünlü ismin paylaştığı o poz:

Oğlunun 'Anne artık yapma' sözünü dinlemeyen ünlü manken Elizabeth Hurley, bomba bir pozunu daha paylaştı
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Son Dakika Magazin Elizabeth Hurley 'Anne artık yapma' sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha - Son Dakika
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