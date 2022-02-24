Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü - Son Dakika

UÇAK HAVADA ARIZALANDI

Elton John'un 90 milyon dolarlık özel jetinde İngiltere'den New York'a giderken İrlanda üzerinde hidrolik arızası meydana geldi. Uçağın pilotu sorun olduğunu fark edince geri dönmek istedi. İniş izni isteyen pilot, saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle iki kez acil inişini iptal etmek ve tekrar dolaşmak zorunda kaldı. Pilot, ancak üçüncü denemede başarılı bir şekilde iniş yaptı.

KONSERİNE YETİŞEBİLMEK İÇİN TARİFELİ UÇAĞA BİNDİ

Acil yardım ekipleri inişin ardından Bombardier Global Express marka jetin etrafını sardı. John daha sonra, Farewell Yellow Brick Road Turnesi kapsamında Madison Square Garden'daki konserine yetişebilmek için ABD'ye giden bir tarifeli uçağa bindi.

The Sun gazetesine konuşan bazı kaynaklar, şarkıcının havada yaşanan panikten dolayı korku dolu anlar yaşadığını ve sarsıldığını söyledi.