Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti - Son Dakika
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Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

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Emel Sayın\'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti
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Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, "Yeşilçam Senfonisi" konserinde 4 bin hayranıyla buluştu. Şener Şen ve Nebahat Çehre'nin de izlediği gecede Yeşilçam'ın efsanelerini anan sanatçı, doğum gününü de sahnede sevenlerinin alkışları eşliğinde kutladı.

Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen "Yeşilçam Senfonisi" konserinde sevenleriyle buluştu. Yeşilçam filmlerinde seslendirdiği unutulmaz şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yorumlayan sanatçı, 4 bin kişiye müzik dolu bir gece yaşattı. Sayın, konser sırasında hem Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerini andı hem de doğum gününü sevenleriyle kutladı.

Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

4 BİN KİŞİ TEK AĞIZDAN ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Yeşilçam'ın "Mavi Boncuğu" olarak hafızalara kazınan Emel Sayın, rol aldığı filmlerle özdeşleşen şarkılarını yıllar sonra senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Volkswagen Arena'yı dolduran 4 bin kişi, usta sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkıları yeniden hayat buldu.

Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

YEŞİLÇAM'IN EFSANELERİNİ UNUTMADI

Sahnedeki performansının yanı sıra sinema yıllarına ilişkin anılarını da anlatan Emel Sayın, birlikte kamera karşısına geçtiği Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Halit Akçatepe'yi sevgi ve özlemle andı. Sanatçı, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı'yı da anarak meslektaşına vefasını gösterdi.

Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

ŞENER ŞEN VE NEBAHAT ÇEHRE DE ORADAYDI

Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı konserde Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Şener Şen ve Nebahat Çehre de yer aldı. İki oyuncu, Emel Sayın'ın performansını izleyen isimler arasındaydı.

Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

DOĞUM GÜNÜNÜ 4 BİN KİŞİYLE KUTLADI

Gecenin en özel anlarından biri, Emel Sayın için hazırlanan doğum günü sürprizi oldu. Sahnede yeni yaşını kutlayan sanatçı, Volkswagen Arena'yı dolduran 4 bin kişinin alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Yeşilçam anılarının, unutulmaz şarkıların ve duygusal anların yaşandığı konser, usta sanatçının performansıyla sona erdi.

Nebahat ÇehreEmel SayınŞener ŞenMagazinSon Dakika

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