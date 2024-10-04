Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu

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Ünlü rapçi Eminem, kızı Hailie Jade Mathers'ın hamile olduğunu yeni çıkan "Temporary" adlı şarkısının video klibinde duyurdu. Videoda, 28 yaşındaki Hailie, babasına üzerinde "büyükbaba" yazan bir Detroit Lions forması veriyor.

Bu haber, Hailie'nin Mayıs ayında Evan McClintock ile evlenmesinden birkaç ay sonra geldi. Çift, 2016'da üniversitede tanışmış ve 2023 Şubat'ında nişanlanmıştı.

Düğün, Michigan'da küçük bir törenle gerçekleşti. Eminem'in kızıyla dans ettiği an, düğünün en özel anlarından biri olarak dikkat çekti.

Hayranlar, bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Sosyal medyada Eminem'e tebrik mesajları yağdı. Birçok kişi, Eminem'in baba ve şimdi de büyükbaba olarak örnek davranışlarını övdü.

Eminem'in bu özel haberi müzik videosuyla paylaşması, özel hayatını genellikle gizli tutan sanatçı için sıra dışı bir hareket olarak görüldü. Hayranlar, bu paylaşımı samimi ve duygu dolu bulduklarını belirtti.

Bu haber, Eminem'in kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. 51 yaşındaki sanatçı, artık "büyükbaba Eminem" olarak anılacak.