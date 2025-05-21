Emma Stone\'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone ve komedyen eşi Dave McCary, Teksas'ın başkenti Austin'de yer alan lüks malikânelerini satışa çıkardı. Ünlü çift, inşaatı henüz tamamlanmamış olan mülkleri için tam 26.5 milyon dolar talep ediyor.

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Tarrytown mahallesinde yer alan ve Austin'in en prestijli bölgelerinden biri olarak bilinen bu özel mülk, 1.24 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu. Ana evde dört yatak odası, ayrı bir yapıda iki yatak odalı misafirhane, ayrıca sinema salonu ve eğlence alanı bulunan bir garaj yer alıyor.

Lake Austin kıyılarına oldukça yakın konumda bulunan malikâne, göl üzerindeki tekne rampasına sadece yarım mil mesafede bulunuyor. İnşaatın bu yaz aylarında tamamlanması beklenirken, yaz sıcaklarının vazgeçilmezi olan özel yüzme havuzu da projeye dahil edilmiş durumda. Ancak Emma Stone ve Dave McCary'nin projeyi neden tamamlanmadan satışa çıkardığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yayınlanan fotoğraflara göre inşaat büyük ölçüde tamamlanmış görünüyor.