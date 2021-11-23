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Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı! - Son Dakika

Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı!

23.11.2021 09:21
Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı!

Kayseri'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 47 yaşındaki şahıs, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden şahsın evli olduğu ve mobilyacılık yaptığı öğrenildi.

Disney Plus için hazırlanan Kaçış dizisinin yapımını Same Film ile O3 Medya tarafından üstlenilirken, hikaye Engin Akyürek'in kaleminden çıkıyor. Dizi çekimlerine 26Kasım'da başlanacak. İki savaş muhabirine can verecek olan başrol oyuncuları Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu oldu.

YABANCI OYUNCULAR DA OLACAK

Kaçış dizisi, Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus'ın da ilk Türk dizisi olacak. Yabancı oyuncuların da rol alacağı dizinin çekimlerinin 10 ila 12 hafta sürmesi bekleniyor.

Dizinin ismi açıklanan bir başka oyuncusu ise Onur Bay. Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol aldıktan sonra birkaç ay önce ekipten ayrılan Bay, Son Yaz dizisinin oyuncusu olmuştu. Ancak Son Yaz hakkında final kararı verilince Onur Bay'ın bu macerası kısa sürede sona ermişti.

DİZİNİN KALİTESNİNE ÖNEM VERİLİYOR

Savaş bölgesinde yaşanan ve çok sarsıcı gelişmeleri takip eden Mehmet ile Zeynep, izleyicilere çok heyecanlı anlar yaşatacak. Sosyal medyada şimdiden bu dizi ile ilgili geniş bir takipçi kitlesi oluştu. Hem yurt içinden hem yurt dışından birçok dizi hayranı, gelişmeleri merakla bekliyor ve projeye büyük önem veriyor.

Dizinin çekim kalitesi de büyük önem taşıyor. Yağız Alp Akaydın yönetmen koltuğunda oturuyor ve ekip şu sıralarda Gaziantep'te çekim mekanlarını tespit etmeye çaba harcıyor.

Engin Akyürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı! - Son Dakika Magazin


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