Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı

Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinden aday olan ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, başkan olarak ilk nikahını kıydı. Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, Beşikçioğlu'nun Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar dilediği ifade edildi. Paylaşımda ayrıca çiftin ve ailesinin Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafları da yer aldı.

17.04.2024 01:09
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinden aday olan ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu başkan olarak ilk nikahını kıydı.

Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı

Belediyenin X hesebından yapılan paylaşımda "Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu, Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahlarını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar diledi" ifaleri kullanıldı.

Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı

Paylaşımda nikahı kıylan çiftin ve ailesinin Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıydı - Son Dakika

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