Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti - Son Dakika
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Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

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Erdem Kınay\'dan Simge Sağın\'a sert sözler: Kazık atıp gitti
17.07.2025 08:27  Güncelleme: 08:24
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Erdem Kınay\'dan Simge Sağın\'a sert sözler: Kazık atıp gitti
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Ünlü DJ ve aranjör Erdem Kınay, Bodrum'da sahne aldığı gece kulübünde Simge Sağın'ın ''Aşkın Olayım'' şarkısını çaldıktan sonra yaptığı açıklamayla dikkat çekti. ''Simge'yi ben keşfettim, sonra bana kazık atıp gitti'' diyen Kınay'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sağın'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü DJ, aranjör ve besteci Erdem Kınay, Bodrum'da sahne aldığı bir gece kulübünde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Kınay, enerjik DJ performansıyla mekanı coştururken, çaldığı bir parça ve ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yarattı.

Kınay, seti sırasında Simge Sağın'ın geniş kitlelere ulaşan şarkısı "Aşkın Olayım"ı çaldı. Şarkının bitiminde dinleyicilere dönerek yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Kınay, " Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" diyerek eski işbirliklerine gönderme yaptı.

SİMGE SAĞIN SESSİZ

Kariyerine Kınay'la yaptığı projelerle başlayan Simge Sağın cephesinden henüz bir yanıt gelmiş değil. Ünlü DJ'in bu sözlerinin ardından gözler şimdi şarkıcının vereceği cevaba çevrildi.

Erdem Kınay'ın, Simge'nin çıkış şarkılarında ve sahne kimliğinde önemli bir rol oynadığı bilinirken, bu açıklamaların ardından ikilinin geçmişte yaşadığı ayrılığın perde arkası yeniden gündeme taşındı.

Simge Sağın, Erdem Kınay, Magazin, Bodrum, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti - Son Dakika

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