Sevenlerini Üzen Gelişmeyi Duyurdu

Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Erkan Kolçak Köstendil, meslektaşı Bülent Şakrak ile akraba olması hakkında konuştu.

"BİR DAYILIKTIR GİDİYOR"

Köstendil, "Bülent Şakrak ile dedelerimiz kardeşmiş. Bülent benim babama dayı derdi, ben de Bülent'e dayı derdim, şimdi çocuklar birbirine dayı diyor. Bir dayılıktır gidiyor" ifadelerini kullandı.

"FİLMDE YOKUM"

Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak olan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminde rol alacağı konuşulan Erkan Kolçak Köstendil, bu iddiaya da yanıt verdi.

Köstendil, "Öyle duyuruldu ama filmde yokum" diyerek sevenlerini üzdü.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusu sorulunca kahkaha atarak "Bol kavga galiba! Bir formülü yok, birlikte çok eğleniyoruz. Bir de yol arkadaşımız Marsel var. Onunla da beraber olmaktan ve hayatı yaşamaktan çok keyif alıyoruz." demişti.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında Bursaspor'un altyapısında futbol oynadı. Futbolcu olma hayalinden vazgeçerek oyuncu olmaya karar verdi. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başladı.

Televizyonda ilk defa 2005 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 4. sezonundaki 'oto galericisi' rolüyle göründü.

Beyazperde de ise ilk defa 2008 yılında 'Güz Sancısı' sinema filminde 'nümayişçi' karakteriyle yer aldı.

2009-2012 yılları arasında 'Sakarya Fırat' dizisinde canlandırdığı 'Er Mahmut Karakum' karakteriyle tanınmaya başladı. Ardından 'Torbacının Esrarı', 'Babalar ve Evlatlar', 'Merhamet ve One Night in Istanbul' gibi yapımlarda yer aldı.

2017-2021 yıllarında yayınlanan 'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı' karakterini oynadı.

2018 yılında Vefaspor'da yarım sezon kalecilik yaptı.

2021 yılında Hollanda'nın amatör takımlarından Amsterdam Gençlerbirliği ile sözleşme imzaladı.

4 kısa filmlik projesinin ilk ayağı olan, senaryosunu yazıp yönettiği 'Suma' adlı filmiyle 2018 yılında Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı. Günümüzde kendi yazıp, oynayıp, yönettiği tek çalışmalı tiyatro projesi '12 Numaralı Adam' ile birçok ülkeyi dolaşıyor.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL ÖZEL HAYATI

1983 doğumlu olan Erkan Kolçak Köstendil, 2022 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

2018 yılında oyuncu Cansu Tosun ile evlendi. Çift, 2020 yılında dünyaya gelen erkek çocuklarına 'Marsel' adını verdi.

Erkan Kolçak Köstendil 1.81 cm boyunda, 74 kilo ve oğlak burcudur.