Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi - Son Dakika
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Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi

04.08.2022 11:40
Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi

İki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.

Beynelmilel, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Özgü Namal, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Namal'ın çocuklarını alıp İstanbul'a döndüğü iddia ediliyordu. Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülendi.

ÇOCUKLARIYLA PLAJA İNDİ

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Namal, daha sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.

EŞİNİN CENAZESİNE KATILAMAMIŞTI

Ahmet Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye Özgü Namal katılamamıştı. Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa, "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek göndermişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Özgü Namal, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi - Son Dakika
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