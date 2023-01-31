Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, acı haberi çocuklarına verdiği anı anlattı - Son Dakika
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Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, acı haberi çocuklarına verdiği anı anlattı

31.01.2023 14:33

2 hafta önce cezaevinde yatan eşinin ölüm haberini alan Elif Karlı, katıldığı canlı yayında çocuklarına acı haberi nasıl verdiğini anlattı. Gece yarısı eşini kaybettiği haberini alan ve duruma inanmadığını dile getiren "Çocuklara haberi tek başıma veremedim. Duyunca önce inanmak istemediler ve isyan ettiler" dedi.

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, 2 hafta önce cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Karlı, bugün katıldığı Söylemezsem Olmaz programında ölüm haberini aldığını anı ve çocuklarına nasıl söylediğini anlattı.

"EŞİM HASTANEYE YATIŞINI İSTEMİŞ AMA DOKTOR İZİN VERMEMİŞ"

Eşinin uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini anlatan Elif Karlı, "Eşimin ölüm saati 02.38. Ben gece 02.30'a kadar arkadaşımla görüntülü konuşurken ağladım. Ağlarken de sızmışım. O akşam sinemaya gitmiştik hiç gülememiştim. Bir tuhaftım. Çocuklarım uyuyordu. Kızım da arkadaşındaydı. Ben ölüm haberini alınca 1 saate yakın anlayamaya çalıştım. Doktor, Cengiz'e zatürre teşhisi koymuş. Cengiz de çok kötü olduğunu söyleyerek yatışını istemiş ama doktor ona rağmen göndermiş. Gece de vefat ediyor" dedi.

"KIZIM 'BEN BİR ÇOCUĞA BABAN ÖLDÜ DİYEMEM' DEDİ"

Acı haberini çocuklarına nasıl verdiğini de anlatan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Beni arayarak 'Ahmet vefat etti' dediler. Ben direkt telefonu yüzüne kapattım. Sonra bir daha aradılar. Önce kardeşlerimi yanıma çağırdım. Önce kızıma baban kalp krizi geçirmiş dedim. Kızım da 'ben kardeşime söylerim' dedi. Kızıma babasını öldüğünü söyleyemedim, kardeşim söyledi. Kızım bize inanmadı isyan etti. Kızım sonra 'ben bir çocuğa baban öldü diyemeyeceğim. Kim söylemek istiyorsa söylesin' dedi. Sonra oğluma anlattık o da kötü oldu. O gece eşimin acılarının dindiğini düşündüm. Kafamdan eşimin cezaevindeki görüntüsünü silmek istiyorum."

GÖZYAŞLARIYLA DİNLEDİLER

Elif Karlı'nın anlattıkları sunucu Ebru Şancı ve Bircan Bali'ye de duygusal anlar yaşattı. İki ünlü isim, Karlı'yı dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Son Dakika Magazin Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, acı haberi çocuklarına verdiği anı anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, acı haberi çocuklarına verdiği anı anlattı - Son Dakika
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