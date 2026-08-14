Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı - Son Dakika
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Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı

Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı\'nın hamlesi kafaları karıştırdı
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Şeyma Subaşı ile Brezilyalı model Marlon Teixeira hakkında yeniden barıştıkları yönünde iddia ortaya atıldı. İkilinin sosyal medyada tekrar birbirini takip etmesi ve Subaşı'nın eski sevgilisinin paylaşımına emojiyle karşılık vermesi dikkat çekti.

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez eski sevgilisi Marlon Teixeira ile ilgili gelişmeyle gündemde. Bir dönem aşk yaşayan Subaşı ve Brezilyalı modelin, ayrılığın ardından yeniden yakınlaştığı öne sürüldü.

Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı

İnişli çıkışlı ilişkileriyle daha önce de gündeme gelen çift, Temmuz 2025'te yollarını ayırmış, ardından yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ikili 2026'nın başlarında bir kez daha ayrılmıştı.

Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Çift hakkında barışma iddialarını güçlendiren gelişme ise sosyal medyada yaşandı. Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira'nın yeniden birbirlerini takip etmeye başlaması dikkat çekti.

Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı

Bunun ardından Subaşı'nın Teixeira'nın paylaşımına emojiyle karşılık vermesi, ikilinin yeniden bir araya gelip gelmediği konusunda merak uyandırdı. Sosyal medyadaki bu hamleler, “Eski aşk yeniden mi alevlendi?” yorumlarına neden oldu.

Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı

Barışma iddiasının ardından gözler Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira cephesine çevrildi. İkiliden ilişkilerinin yeniden başladığına dair henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdilik sosyal medyadaki karşılıklı etkileşimler, barışma iddialarının temelini oluşturuyor.

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Son Dakika Magazin Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sami Camiye Sami Camiye:
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SON DAKİKA: Eski aşka dönüş sinyali! Şeyma Subaşı'nın hamlesi kafaları karıştırdı - Son Dakika
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