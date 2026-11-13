İpek Tanrıyar devlet hastanesinden paylaştı: “Emeklilerin buluşma yeri” - Son Dakika
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İpek Tanrıyar devlet hastanesinden paylaştı: “Emeklilerin buluşma yeri”

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İpek Tanrıyar devlet hastanesinden paylaştı: “Emeklilerin buluşma yeri”
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1 yorum

Manken ve sunucu İpek Tanrıyar, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde iki kişiyle çekildiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Gülümseyerek poz verdiği kareye “Emeklilerin buluşma yeri” yazan Tanrıyar, paylaşımına Barış Manço'nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını da ekledi.

Bir dönemin tanınan manken ve sunucularından İpek Tanrıyar, hastaneden yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, “Emeklilerin buluşma yeri” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına Barış Manço'nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

HASTANEDE ESPRİLİ BULUŞMA

Eski manken İpek Tanrıyar, hastanede iki kişiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gülümseyerek objektife poz veren Tanrıyar, paylaşımına “Emeklilerin buluşma yeri” yazdı.

İpek Tanrıyar devlet hastanesinden paylaştı: “Emeklilerin buluşma yeri”

Fotoğrafta Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin konumunu da etiketleyen Tanrıyar'ın neşeli hali dikkat çekti.

BARIŞ MANÇO'NUN ŞARKISINI EKLEDİ

Tanrıyar'ın paylaşımındaki bir diğer ayrıntı ise seçtiği şarkı oldu. Ünlü isim, hastane fotoğrafına Barış Manço'nun sevilen eserlerinden “Nane Limon Kabuğu”nu ekleyerek paylaşımının esprili havasını pekiştirdi.

İpek Tanrıyar devlet hastanesinden paylaştı: “Emeklilerin buluşma yeri”
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    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Gerçek olanı esprili ve gülerek paylaşmış..en azından tebessüm ettik gülmeyi unutmuş bir emekli olarak... 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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