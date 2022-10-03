Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yıldızı Ekranlara Dönüyor - Son Dakika
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yıldızı Ekranlara Dönüyor

03.10.2022 14:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yıldızı Ekranlara Dönüyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir, Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara geri dönüyor. İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir, Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara dönüyor.

Yapımcılığını Acun Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu dizinin senaryosunu Atasay Koç yazıyor.

ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR

Merakla beklenen polisiye, suç ve aksiyon temalı dizinin çekimleri yakında başlıyor. Dizinin ilk bölüm çekimleri ABD ve Arnavutluk'ta gerçekleşecek.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir, 1970 tarihinde doğdu. Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır. EDHO adlı dizide canlandırdığı 'Tipi' karakteriyle hayran kitlesini genişletmiştir.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz …

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Yıldızı Ekranlara Dönüyor - Son Dakika

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