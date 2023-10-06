Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti - Son Dakika

Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti

Son Güncelleme: 06.10.2023 12:32

Eşinin kendisini Özge adında bir kadınla aldattığını ve ikiz bebekleri olduğunu öğrenen Betül, boşanmak için DNA testi şartı koştu. Testlerin sonunda yüz milyonda gerçekleşen bir olay yaşandı ve ikiz bebeklerinin birinin babası başka çıktı. Eşinden boşanmak için adliyeye giden Betül, karşısında gördüğü Özge ile birbirine girdi. Çıkan kavgada küfür ve cam şişeler havada uçuştu.

Esra Erol'da programına başvuran Betül Hanım, eşi Veysel Bey'in kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi. 3 yıl önce çalışmak için İstanbul'a gelen Veysel Bey'in Özge Hanım'la yasak aşk yaşadığı ve ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı. Betül Hanım'ın isteği üzerine ikiz bebeklere yapılan DNA testinde ise Veysel Bey sadece birinin babası çıktı. Boşanmak için adliyeye giden Betül ile Özge karşılaşınca kavga çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Kendisini aldatan eşinden boşanma kararı alan Özge Hanım, Veysel Bey'le anlaşmalı olarak boşanmak için adliyeye gitti. Duruşmadan sonra programa gelen Betül Hanım "İyi ki boşandım. Bir de biz orada Özge'yle tartıştık" deyince Erol tarafların adliyede yaşadığı tartışmayı ekranlara getirdi.

Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti

CAM ŞİŞEYİ FIRLATTI

Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkan olayda, mikrofon uzatılan Veysel Bey "Nereye gideceğimi bilmiyorum. Belli değil nereye gideceğim" şeklinde konuştu. Veysel Bey Özge Hanım'a bu durumu sorduğunda aldığı yanıtla ilgili ise "Sordum, inkar ediyor, böyle bir şey olamaz diyor" dedi. Adliyede karşısında eşinin yasak aşkı Özge Hanım'ı gören Betül Hanım, "Veysel de kuş oldu gitti. Yuva yıkanın sonu böyle olur. Diğer çocuk kimin Özge Hanım" diye bağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Özge Hanım elindeki cam şişeyi Betül Hanım'a attı.

Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti

ÜZERİNE KOŞTU

Öfkeden deliye dönen Betül Hanım ise demir parmaklıkları koşarak geçip Özge'nin yanına gitmeye çalıştı. Esra Erol'un ekibi arayarak girerek ikiliyi ayırmaya çalışsa da kavga kısa sürede büyüdü. Olaya adliyenin güvenliği de girdi. İkili arasındaki kavga güçlükle sakinleştirildi.

Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti
Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'da damga vuran ihanet olayında son perde: Boşanmak için adliyeye giden kadın, kocasının yasak aşkıyla kavga etti - Son Dakika
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