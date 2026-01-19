Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi - Son Dakika
Magazin

Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi

19.01.2026 12:35
Sunucu Esra Ezmeci'nin iş yerinde kullandığı "klinik psikolog" unvanının gerçeği yansıtmadığı, başlatılan yargı sürecinde mahkemenin Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası verdiği iddia edildi. Ezmeci, Haberler.com'a yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak, "Bizim zamanımızda klinik psikoloji yüksek lisansı yoktu, ben de o dönemde uygulamalı psikoloji yüksek lisansı yaptım. Verilen hak geri alınmaz, bizimki de klinikle aynı eşdeğerde diye ben kendim dava açtım" dedi.

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde yer alan tabelada "klinik psikolog" unvanını kullandığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede Ezmeci'nin bu unvanı kullanmasına imkan tanıyan bir diplomasının bulunmadığını belirlediği öne sürüldü.

Son TV'de yer alan habere göre; denetimlerin ardından suç duyurusunda bulunan ekipler, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlattı ve iddianame düzenledi. İddianamede, Ezmeci'nin yetkisi olmadığı halde farklı bir mesleki unvan kullandığına dikkat çekildi.

MAHKEMEDEN 10 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin, Esra Ezmeci'yi "Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun" kapsamında suçlu bulduğu ve 10 ay hapis cezasına hükmettiği öne sürüldü. Ezmeci'nin hakkında verilen kararı üst mahkemeye taşıyarak itiraz ettiği belirtildi.

ESRA EZMECİ İDDİAYI YALANLADI

Haberler.com'un ulaştığı Esra Ezmeci, iddiaları yalanlayarak; "Ben birincilikle bitirdim psikolojiyi. Diploma notlarımı da verdim, uygulamalı yüksek lisansı da öyle. Bizim zamanımızda uygulamalı psikoloji yüksek lisansı vardı, klinik yoktu. Sonrasında klinik psikoloji yüksek lisans zorunluluğu getirdiler. Ben uygulamalı psikoloji yüksek lisansı yaptım, aynı dersleri aldım. Verilen hak geri alınmaz. Bizimki de klinikle aynı eşdeğerde diye ben kendim dava açtım. Yani olay benim açtığım dava. Çünkü uygulamalı psikoloji yüksek lisansı yapan birçok kişi bununla ilgili dava açtı" ifadelerini kullandı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.