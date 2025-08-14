Eşref Rüya'da İntikam Rüzgarı - Son Dakika
Eşref Rüya'da İntikam Rüzgarı

14.08.2025 11:49
Umut Karadağ, yeni sezonda intikam temasıyla geri döneceklerini açıkladı.

KANAL D'NİN sevilen dizisi Eşref Rüya'da Serdar Amir karakterine hayat veren usta oyuncu Umut Karadağ, hem rolünü hem de setin perde arkasını anlattı. 35 yıldır tiyatro sahnesinde, 30 yıldır kamera önünde olan Karadağ canlandırdığı karakterle ilgili "İşini iyi yapmak isteyen biri Serdar Amir. Adaletin, doğrunun ve hakkın peşinde. Toplumun temiz, güzel işlemesini istiyor" dedi. Yeni sezonda intikam rüzgarı eseceğini belirten Karadağ, heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

'YENİ SEZONDA İNTİKAM GELEBİLİR'

Yakında çekimlere başlayacak olan dizide karakterinin geçtiğimiz sezonda ihanete uğradığını ve suçlandığını hatırlatan Karadağ, "Çeteleşme varsa ya da kötü bir yerlerde bir şeyler oluyorsa onlara ayna tutup hemen temizlemek peşinde. Yeni sezonda mutlaka bir intikam hikayesi olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'NECİP ENERJİ BOMBASI, DEMET EN DUYGUSAL'

Beste Sırapınar'a konuşan, set ortamını 'çok samimi ve sıcak' olarak tanımlayan oyuncu, "Rejisinden kostümüne, ışığından prodüksiyonuna kadar herkes yüreğiyle işine katılıyor. Bu da seyirciye yansıyor" dedi. Dizide Necip Memili'nin enerjisinden bahseden Karadağ, "En kötü durumda bile hepimizi güldürür" diye konuştu. 'Setin en duygusalı' olarak Demet Özdemir'i işaret eden Karadağ, "Dışarıdan belli etmez ama en çok etkilenenlerden biridir" diye konuştu.

'EN ZORU ÇATIŞMA VE KAZA SAHNELERİ'

Dev prodüksiyonuyla dikkat çeken Eşref Rüya'nın çekimlerinde en çok çatışma ve araba kazası sahnelerinde zorlandığını belirten Karadağ, "Trafiğe açık alanda çekim yapmak zaman ve uğraş olarak çok yoruyor" dedi.

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

