Eşref Rüya\'nın Hıdır\'ı fena yakalandı! Proje görüşeceklermiş

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakteriyle ekrana gelen Levent Özdilek, sokakta bir kadınla yürürken görüntülendi. Yanındaki kişinin Gürcistanlı olduğunu belirten Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini ifade etti.
Görüntüler sırasında konuşmakta zorlanan ve hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmayan usta oyuncu, kamuoyunda merak uyandıran bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu vurguladı.
Özdilek, söz konusu sanatçıyla proje üzerine değerlendirme yaptıklarını ve görüşmenin profesyonel bir çerçevede gerçekleştiğini dile getirdi.
