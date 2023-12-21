Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Murat Bey, 9 aylık hamile karısının evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Mart ayında evlendiği eşinin ikinci kez evden kaçtığını söyleyen adam, canlı yayında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Programa telefonla bağlanan kadın, bebeğinin eşinden olmadığını ve sevdiği adama kaçtığını söyledi.

"EŞİM YILDIRAY DİYE BİRİNE KAÇTI"

23 Kasım'da 9 aylık hamile karısı Seda'nın evden kaçtığını söyleyen Murat Çalıcı, "Eşim benden telefonunu hep saklardı. Bir dün tanımadığım bir numaradan 'Bebeğim' yazılı mesaj geldi. Kim olduğunu sorunca 'Eskiler yazıyor' diyerek tuvalete gitti. Orada gelen mesajı falan silmiş. Eşim daha önce de evden kaçmıştı. 15 gün sonra eve geldi yanında valiz ya da başka bir eşya yoktu. 23 Kasım'da ben evden çıkınca o da evden çıkmış. Hemen üst katta kamera vardı. Oraya çıktım. Bizim orada mahalle var, Dutluk diye. Eşim 2 sefer oraya gidip geliyor. Gri renkte bir araç var. Daha önce görmemiştim. Ama Yıldıray Dalkıran diye birinden şüpheleniyorum. Konaklı'da eşimin kuzeni var. O bana yardım ediyordu. Onu arabaya binerken görmüş." dedi.

"DNA TESTİ İSTİYORUM"

Eşinin sürekli kendisini çocuğu göstermemekle tehdit ettiğini söyleyen Murat Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim beni kışkırtmak için 'Çocuğu başkasının üstüne yaptıracağım' diyordu. Bu çocuk kimden gülüm? diye sordum ben. 'Senden değil' diyor. Mesajları duruyor. Ben hiç tepki vermedim. Böyle bir olumsuzluk kafamdan geçmiyor. Ama DNA testini istiyorum."

SEDA HANIM: YILDIRAY'IN YANINDAYIM, ÇOCUĞUM DA ONDAN

Eşinin iddialarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan Seda Hanım ise "Ben kayıp değilim. O fotoğrafımın canlı yayından kaldırılmasını istiyorum. Alanya'dayım, ailem nerede olduğumu biliyor. Yıldıray Dalkıran'ın yanındayım ve ailem biliyor" ifadelerini kullandı. Esra Erol'un "Yıldıray Dalkıran sizin neyiniz oluyor?' sorusuna Seda Hanım'ın verdiği yanıt izleyenleri şoke etti. Seda Hanım "Eşim oluyor. Çocuğumun babası." dedi.