Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi! - Son Dakika
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Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!

22.04.2022 12:40

5 aydır birliktelik yaşadığı Önder Öztarhan ile evleneceği yönünde dedikodular çıkan başarılı oyuncu Aslı Enver, ilişkisini bitirdi. Enver, ayrılık kararından sonra Öztarhan'ı Instagram hesabından takip etmeyi de bıraktı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda müstakbel kayınvalidesi ile tanışan Enver'in evlilik hazırlığı yaptığı konuşulurken kötü haber geldi.

ASLI SEVGİLİSİNİ SİLDİ

5 aydır birlikte olan Önder Öztarhan ile Aslı Enver'in yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Enver'in söylentilerin ardından Öztarhan'ı Instagram'dan takip etmeyi bırakması da ayrılık iddiasını güçlendirdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili, ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Öte yandan güzel oyuncunun kardeşiyle birlikte tatile çıkması da dikkat çekti.

MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİYLE YEMEK YEMİŞTİ

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde Ortaköy'deki bir mekanda Önder Öztarhan ve müstakbel kayınvalidesiyle birlikte yemek yemişti. Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Enver, ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor" demişti. Öztarhan ve annesi daha sonra da Aslı Enver'in rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitmişti.

Aslı Enver, 5 aydır aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile ayrıldı
Aslı Enver, 5 aydır aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile ayrıldı
Aslı Enver, 5 aydır aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile ayrıldı
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Son Dakika Magazin Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi! - Son Dakika


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