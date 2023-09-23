Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı - Son Dakika

Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı

Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü\'yü takipten çıkardı
Son Güncelleme: 23.09.2023 12:35

Konserinde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Söylentilerin ardından Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşi Bengü'yü takipten çıkarması kafa karıştırdı.

Şarkıları ve samimiyetiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Bengü'nün evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirdi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü. Evliliklerinde kriz olduğu konuşulan çiftten Selim Selimoğlu'nun Instagram'da eşini takipten çıkması da kafa dikkatlerden kaçmadı. Eşini takip etmeye devam eden Bengü'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü, dillere pelesenk olan Ağla Kalbim isimli şarkısının binlerce kişi tarafından söylendiğini duyunca gözyaşlarına boğulmuştu.

Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı

Selim Selimoğlu, Bengü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu
13:50 Ünlü Şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti
13:36 CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak
12:48 Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti
12:43 CHP'li Sevigen'den bomba iddia: Akşener'in 'İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız' dediği isim Muharrem İnce
12:30 Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
11:59 Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme
11:58 Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi
11:53 Florida'da ağzından bir kanaldan çıkardığı cansız insan bedeni ile yakalandı
11:52 Dubai'de iPhone 15 serisi için izdiham çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 14:19:26. #1.11#
SON DAKİKA: Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement