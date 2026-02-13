Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı, yeni dizileri Masumiyet Müzesi'nin lansmanında bir araya geldi. Kameralar karşısında ikilinin sahne uyumu ve samimi diyalogları dikkat çekti.

Paşalı, Kandemir hakkında şunları söyledi:

"Genç bir oyuncu, ilk başlarda ürkekti, en sonunda bir aslana dönüşmesini izlemek benim için çok mutlu ve bu mesleği neden sevdiğimi bana bir kez daha hatırlatan bir şey oldu. Onunla gurur duyuyorum. Yarından sonra başına geleceklere hazır olsun."

Eylül Kandemir ise Selahattin'i şu sözlerle yüceltti:

"Selahattin'i bütün Türkiye biliyor. Çok çalışkan, disiplinli bir oyuncu. Ben Selahattin'den çok fazla şey öğrendiğimi hissediyorum. Onunla çalışmak benim için büyük bir şanstı. Çıtamın da yükseldiğini hissettim onunla çalıştığım süre boyunca. Seyircinin takdiri."

İkili, projedeki uyumları ve karşılıklı övgüleriyle lansmanda gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.