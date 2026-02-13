Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu - Son Dakika
Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu

Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu
13.02.2026 11:09  Güncelleme: 11:14
Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir, yeni dizisi Masumiyet Müzesi'nin lansmanında şıklığı ve rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile uyumu ile göz doldurdu. Kameralar karşısındaki samimi diyalogları gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir ve Selahattin Paşalı, yeni dizileri Masumiyet Müzesi'nin lansmanında bir araya geldi. Kameralar karşısında ikilinin sahne uyumu ve samimi diyalogları dikkat çekti.

Paşalı, Kandemir hakkında şunları söyledi:

"Genç bir oyuncu, ilk başlarda ürkekti, en sonunda bir aslana dönüşmesini izlemek benim için çok mutlu ve bu mesleği neden sevdiğimi bana bir kez daha hatırlatan bir şey oldu. Onunla gurur duyuyorum. Yarından sonra başına geleceklere hazır olsun."

Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu

Eylül Kandemir ise Selahattin'i şu sözlerle yüceltti:

"Selahattin'i bütün Türkiye biliyor. Çok çalışkan, disiplinli bir oyuncu. Ben Selahattin'den çok fazla şey öğrendiğimi hissediyorum. Onunla çalışmak benim için büyük bir şanstı. Çıtamın da yükseldiğini hissettim onunla çalıştığım süre boyunca. Seyircinin takdiri."

Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu

İkili, projedeki uyumları ve karşılıklı övgüleriyle lansmanda gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu

Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    soytarılar 1 0 Yanıtla
Eylül Lize Kandemir lansmana şıklığıyla damga vurdu
