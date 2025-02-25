Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen\'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks yaşam tarzı bir kez daha gündem oldu. Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı 4×4 arazi tipi kamyonunun fiyatı dudak uçuklattı.

25.02.2025 11:20
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 4×4 arazi tipi kamyonu sosyal medyada gündem oldu. Çöp kamyonuna benzetilen aracın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Çalıkuşu dizisinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te de ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz haftadan beri çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkaran çift, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

FİYATI ŞOKE ETTİ

Son olarak Fahriye Evcen, kar pozlarında lüks kamyonunu gösterdi. 4×4 arazi tipi kamyonunu paylaşan ünlü ismin aracının 5 milyon TL civarında olduğu görülürken, araç sosyal medyada çöp kamyonuna benzetildi.

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

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Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Akdemir:
    Aksaray'da askeriye çıkmasını 5'te 1 fiyatına satıyorlardı en son niye ordan almamış kazklanmış 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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