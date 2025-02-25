Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 4×4 arazi tipi kamyonu sosyal medyada gündem oldu. Çöp kamyonuna benzetilen aracın fiyatı ise dudak uçuklattı.
Çalıkuşu dizisinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te de ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.
Geçtiğimiz haftadan beri çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkaran çift, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Fahriye Evcen, kar pozlarında lüks kamyonunu gösterdi. 4×4 arazi tipi kamyonunu paylaşan ünlü ismin aracının 5 milyon TL civarında olduğu görülürken, araç sosyal medyada çöp kamyonuna benzetildi.
Son Dakika › Magazin › Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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