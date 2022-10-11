Hamilelik sürecini dinlenerek geçirmeyi tercih eden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. Heyecanı günden güne büyüyen Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni pozlar geldi.
Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin karnının iyice belirginleşmesi gözden kaçmadı.
Karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaşan Fahriye Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum gecikmedi.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi - Son Dakika