Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi - Son Dakika
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Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi

11.10.2022 22:35

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son olarak siyah tulumuyla verdiği pozları paylaşan Evcen'in, büyüyen karnı dikkat çekti. Diğer taraftan Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de emojili yorum geldi.

Hamilelik sürecini dinlenerek geçirmeyi tercih eden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor. Heyecanı günden güne büyüyen Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni pozlar geldi.

KARNI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLADI

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin karnının iyice belirginleşmesi gözden kaçmadı.

Fahriye Evcen... KARNI BURNUNDA POZLAR!

Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! <a class='keyword-sd' href='/burak-ozcivit/' title='Burak Özçivit'>Burak Özçivit</a>'ten anında yorum geldi

BURAK ÖZÇİVİT DE YORUM YAPTI

Karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaşan Fahriye Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum gecikmedi.

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Kaynak: Magazinkolik

Fahriye Evcen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi - Son Dakika
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