Fatma Turgut, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Büyüledi - Son Dakika
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Fatma Turgut, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Büyüledi

Fatma Turgut, Manisa Kültür Yolu Festivali\'nde Büyüledi
03.06.2026 10:53
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Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut güçlü performansıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan Fatma Turgut, sevilen şarkıları ve güçlü sahne performansıyla binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde ünlü sanatçı Fatma Turgut, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda sahne alarak müzikseverlerle buluştu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen konserde geniş bir dinleyici kitlesinin karşısına çıkan Fatma Turgut, kendine özgü yorumu ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sanatçı, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirirken festival alanını dolduran vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser boyunca "Bir Varmış Bir Yokmuş" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendiren Fatma Turgut, hareketli ve duygusal eserlerden oluşan repertuvarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Festival alanında bir araya gelen müzikseverler, konser boyunca sanatçının performansını ilgiyle takip ederken, Fatma Turgut sahnedeki güçlü duruşu ve etkileyici yorumuyla Manisa Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününe damga vuran isim oldu.

Manisa Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kente hareketlilik kazandırmaya devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Fatma Turgut, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Büyüledi - Son Dakika

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