Ferhat Göçer, Manisa\'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılış gününde sahne alan Ferhat Göçer, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını Manisalılarla birlikte seslendiren sanatçı, festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü, ünlü sanatçı Ferhat Göçer konseriyle taçlandı. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konsere binlerce vatandaş katılırken, festival alanında renkli ve coşkulu görüntüler oluştu.

Festival kapsamında sahneye çıkan Ferhat Göçer, seslendirdiği birbirinden sevilen eserlerle Manisalılara müzik dolu bir akşam yaşattı. Sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Göçer, konser boyunca 'Yıllarım Gitti', 'Takvim' ve 'Vur Kadehi Ustam' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, dinleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla da alkış aldı.

Gece boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hareketli parçalarla birlikte coşku yeniden yükseldi. Festival alanını dolduran müzikseverler, konser boyunca şarkılara eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen konser, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılış gününün en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Festivalin ilk günü, müzik ve eğlence dolu atmosferiyle sona erdi. - MANİSA