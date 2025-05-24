Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı - Son Dakika
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Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı

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Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı
24.05.2025 14:10  Güncelleme: 14:37
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Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı
Haber Videosu

Son olarak Deha dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Sezen, son paylaşımında arabada seyahat ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Sezen'in doğal hali kısa sürede etkileşim aldı.

Başarılı oyuncu Melis Sezen, yer aldığı projelerdeki performansıyla olduğu kadar sosyal medyadaki doğal ve samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Deha dizisinde izleyici karşısına çıkan Sezen, bu kez makyajsız haliyle gündeme geldi.

Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı

Genellikle sade ve içten tarzıyla bilinen Sezen, arabada seyahat ederken çektiği bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Herhangi bir filtre ya da makyaj kullanmadan yayınladığı bu kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından "doğal ve zarif" olarak yorumlanan oyuncunun paylaşımı, özellikle genç hayranlarından büyük beğeni topladı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu görüntü, "güzellik algısına taze bir bakış" olarak da değerlendirildi.

Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı

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Son Dakika Magazin Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Melih Özke:
    bende diyordum acil bu kadının makyajsız hali gelsin. ya abi banane makyajsız halinden 12 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    vıyyyyyyyyyyy tırtmış bu da , patatese de makyaj yapınca güzel oluyor ne de olsa. 12 0 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Göz altı torbalarının buyuklugu dudaklarinin silikonu,saçlarının ön tarafındaki kreme benzeyen parlaklık ilk dikkatimi cekenler 5 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    valla sapiksiniz siz haberler.com. akp milletvekilinin cakarli arabasi elalemin elinde, icindeki doner yiyecem diye cakarli ici dolu ambulansin onune cekiyor haberi yok, bunun haberi var 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Benim eski mahalle arkadasimdi sezen sevimli konuskan biriydi herkesle guzel anlasirdi ünlu olunca tasindi numarasini degistirdi bi daha da gelmedi mahalleye hic 0 0 Yanıtla
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