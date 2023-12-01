Fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapılan model kayalıklara çarparak yaralandı

Her şey bu kareden sonra oldu! Güzel model dev dalgalara kapıldı

Rus model Kate Loshkareva, Kaliforniya'da deniz kenarında fotoğraf çekiminde dev dalgaya kapıldı. Dengesini kaybederek suya düşen model kayalıklara çarparak yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Rus model Kaliforniya'da deniz kenarında fotoğraf çekimi yaptığı sırada dev bir dalganın ortasında kaldı. Dengesini kaybederek sürüklenen model kayalıklara çarpıp yaralandı. Modelin bir arkadaşı yaşadığı kaza sonrası modelin helikopterle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Fakat ciddi bir şekilde yaralanmadığı için hemen taburcu edildiğini söyledi. Yaşadığı kaza sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaparak sağlık durumunu iyi olduğunu söyleyen model "Bella Hadid gibi olmak istediğini fakat Titanik'teki Jack gibi oldum" dedi.