FOX TV'de yayınlanacak olan Gül ve Diken dizisine Nilsu Berfin Aktaş başrolü oynayacak - Son Dakika
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FOX TV'de yayınlanacak olan Gül ve Diken dizisine Nilsu Berfin Aktaş başrolü oynayacak

19.05.2023 14:33

Başrol oynadığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 41. bölümle final yapacak olan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu FOX TV için çekilecek olan yazlık dizi Gül ve Diken'de başrol oynayacak.

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Benim Hayatım gibi dizilerle adını duyuran ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini oynayan Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi de netleşti.

GÜL VE DİKEN'DE OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş'a final haberi geldiği günden beri dizi ve film teklifleri yağmaya başladı. Gelen projeleri değerlendiren güzel oyuncu, Pastel Film ile anlaşan Aktaş, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu şirketin FOX için çekeceği dizisi "Gül ve Diken" dizisi için el sıkıştı. Doğa Can Anafarta'nın yöneteceği Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldığı dizide rol alacak olan Aktaş'ın partneri ise henüz belli değil.

Dizisi final yapacak olan Nilsu Berfin Aktaş, Gül ve Diken'de başrolü oynayacak
Dizisi final yapacak olan Nilsu Berfin Aktaş, Gül ve Diken'de başrolü oynayacak
Dizisi final yapacak olan Nilsu Berfin Aktaş, Gül ve Diken'de başrolü oynayacak
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk, Ertan Saban, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin FOX TV'de yayınlanacak olan Gül ve Diken dizisine Nilsu Berfin Aktaş başrolü oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: FOX TV'de yayınlanacak olan Gül ve Diken dizisine Nilsu Berfin Aktaş başrolü oynayacak - Son Dakika
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