Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri için final kararı alındı - Son Dakika
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Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri için final kararı alındı

Son Güncelleme: 14.08.2023 13:06

FOX TV'nin yaz aylarında yayınladığı Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri reytinglerde başarılı olamadı. Genç oyuncuların başrollerini Yaz Şarkısı dizisi 8. bölümle ekranlara veda ederken, Kısmet dizisi ise ya 10. bölümde ya da 13. bölümde sona erecek.

FOX TV'nin yaz aylarının başında seyirciyle buluşturduğu Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri reytinglerde başarı yakalayamadı. Genç oyuncuların başrollerini paylaştığı iki dizi önümüzdeki günlerde final yapacak.

YAZ ŞARKISI 8. BÖLÜMLE BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pastel Film tarafından yapılan ve başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı Yaz Şarkısı dizisi 8. bölümle ekrana veda edecek.

FOX TV'nin yaz dizileri Kısmet ve Yaz Şarkısı için final kararı alındı

KISMET DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR

Kanalın diğer iddialı dizisi Kısmet de istenilen başarıyı yakalayamadı. NTC Medya'nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ı başrollerde bir araya getirdiği komedi dalındaki Kısmet dizisi de ekran macerasını noktalayacak. Kısmet dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.

FOX TV'nin yaz dizileri Kısmet ve Yaz Şarkısı için final kararı alındı

4 YENİ DİZİ GELİYOR

Başrollerini Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı Ruhun Duymaz isimli bir yazlık dizisi daha bulunan FOX TV, yeni sezonda Kirli Sepeti, Hudutsuz Sevda, Kader Bağları ile Yabani'yi de seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Yaz Şarkısı, Fox Tv, Kısmet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri için final kararı alındı - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri için final kararı alındı - Son Dakika
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