Galler Prensesi Kate Middleton, Noel Ayini İçin Westminster Abbey'den Görüntüler Paylaştı - Son Dakika
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Galler Prensesi Kate Middleton, Noel Ayini İçin Westminster Abbey'den Görüntüler Paylaştı

Galler Prensesi Kate Middleton, Noel Ayini İçin Westminster Abbey\'den Görüntüler Paylaştı

Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Noel ayini öncesi Westminster Abbey'de hazırlıklardan fotoğraflar paylaştı. Kate, Noeli sevgi dolu bir şekilde kutlamanın önemine vurgu yaptı.

06.12.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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GALLER Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William geleneksel Noel ayini için süslenen Westminster Abbey'den fotoğraflar paylaştı.

Galler Prensesi Kate ve Prens William, Londra'daki Westminster Abbey'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Noel ayini öncesi hazırlık aşamasından fotoğraflar paylaştı. Açıklamalarında, "Westminster Abbey bu akşamki 'Noel İlahilerinde Birlikte Ayini' öncesinde çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Prenses Kate, ayin sebebiyle 1600 davetliye mektup göndererek, "Noel her şeyden önce bizi korkuya değil, sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sadece Noel'de değil, hayatımızın her gününde" dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Galler Prensesi Kate Middleton, Noel Ayini İçin Westminster Abbey'den Görüntüler Paylaştı - Son Dakika

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