Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

Gazeteci Zafer Şahin\'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi
13.01.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Şahin, ünlü isimler Gülben Ergen, Hadise, Nazan Öncel ve Ebru Gündeş'in İran protestolarına verdikleri desteği eleştirdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu isimlerin Gazze konusunda aynı duyarlılığı göstermediklerini ifade etti. Şahin'in bu eleştirisi sosyal medyada tartışma yarattı.

Gazeteci Zafer Şahin, Gülben Ergen, Hadise, Nazan Öncel ve Ebru Gündeş'in İran'daki protestolara verdikleri desteği eleştirerek, aynı duyarlılığın Gazze için gösterilmemesine tepki gösterdi.Şahin'in sosyal medya paylaşımı kısa sürede tartışma yarattı.

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı ünlü isimlerin İran'daki protestolara verdikleri desteğe dikkat çekerek, aynı duyarlılığın Gazze için gösterilmemesini eleştirdi.

Şahin, paylaşımında Gülben Ergen, Hadise, Nazan Öncel ve Ebru Gündeş'in isimlerini sıralayarak, sanatçıların İran'daki protestolara "seri halde" destek verdiğini ifade etti.

Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

"POLİTİK DÜZEYLERİ NE KADAR YÜKSEKMİŞ"

Zafer Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gülben Ergen.. Hadise.. Nazan Öncel.. Ebru Gündeş!! Meğer politik düzeyleri ne kadar yüksek sanatçılarmış. İran'daki protestolara seri halde destek veriyorlar!"

GAZZE VURGUSU

Şahin, paylaşımının devamında sanatçıların Gazze konusunda sessiz kaldığını savunarak, "Keşke Gazze için de aynı duyarlılığı gösterselerdi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Şahin'in paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı görüşler dile getirildi. Bazı kullanıcılar eleştiriye destek verirken, bazıları ise sanatçıların bireysel tercihlerinin hedef alınmaması gerektiğini savundu.

Sosyal Medya, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Nazan Öncel, Zafer Şahin, Magazin, Hadise, Medya, Gazze, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 0206 0206:
    ZAFER şahin tespitlerin yerinde devam insanlık için iki yüzlü olanlara karşı dik dur arkandayız 0 0 Yanıtla
  • 96310555 96310555:
    Adam doğru söylemiş.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:08:58. #7.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.