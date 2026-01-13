Gazeteci Zafer Şahin\'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

Gazeteci Zafer Şahin, Gülben Ergen, Hadise, Nazan Öncel ve Ebru Gündeş'in İran'daki protestolara verdikleri desteği eleştirerek, aynı duyarlılığın Gazze için gösterilmemesine tepki gösterdi.Şahin'in sosyal medya paylaşımı kısa sürede tartışma yarattı.

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı ünlü isimlerin İran'daki protestolara verdikleri desteğe dikkat çekerek, aynı duyarlılığın Gazze için gösterilmemesini eleştirdi.

Şahin, paylaşımında Gülben Ergen, Hadise, Nazan Öncel ve Ebru Gündeş'in isimlerini sıralayarak, sanatçıların İran'daki protestolara "seri halde" destek verdiğini ifade etti.

"POLİTİK DÜZEYLERİ NE KADAR YÜKSEKMİŞ"

Zafer Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gülben Ergen.. Hadise.. Nazan Öncel.. Ebru Gündeş!! Meğer politik düzeyleri ne kadar yüksek sanatçılarmış. İran'daki protestolara seri halde destek veriyorlar!"

GAZZE VURGUSU

Şahin, paylaşımının devamında sanatçıların Gazze konusunda sessiz kaldığını savunarak, "Keşke Gazze için de aynı duyarlılığı gösterselerdi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Şahin'in paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında farklı görüşler dile getirildi. Bazı kullanıcılar eleştiriye destek verirken, bazıları ise sanatçıların bireysel tercihlerinin hedef alınmaması gerektiğini savundu.