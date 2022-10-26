Dolandırıcı adamın mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadı - Son Dakika
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Dolandırıcı adamın mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadı

26.10.2022 14:49

Gaziantep'te evlilik vaadiyle kendisini dolandıran adamı bulmak için Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan kadının ardından mağdurlar stüdyosu doldurdu. 45 milyonluk vurgun yaptığı ileri sürülen kişi ise henüz ortaya çıkmadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir dolandırıcılık olayı işlenmeye başlandı. Tuba isimli genç kadın, kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiği M.İ.'nin bulunması için canlı yayına çıktı. Tuba Hanım'ın ardından birçok kişi programa başvurarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini söyledi.

"YAĞ SATAR, BAL ALIRIZ" DİYEREK KANDIRDI

Tuba isimli genç kadın, M.İ.'nin yağ işi yaptığını söyleyerek defalarca kendisinden 'Yağ satar, bal satarız' diyerek para aldığını öne sürdü. Başından geçen olayı anlatan genç kadın, "Günlük ortalama 100 bin TL kazanıyorum diyerek bana iş teklifinde bulundu ben de inandım" diyen kadın, M.İ.'nin ablasından da birkaç kez para aldığını söyledi.

MAĞDURLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Canlı yayın devam ederken M.İ. hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve programın ilerleyen dakikalarında yayına bağlayan birçok isim, aynı kişi tarafından dolandırıldığını ve mağdur olduklarını söyledi. Yayına bağlananların yanı sıra programa katılan birçok isim yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Stüdyo dolup taşarken Gaziantep'te yaşayan mağdurlar sokağa döküldü.

MÜGE ANLI: BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORUM

Mağdurların canlı yayına çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, "İnanılır gibi değil. Bu kadar dolandırıcılık konusu işledim böylesini ilk kez görüyorum. Saadet zincirini, Çiftlikbank olayını geçti. Bağlanmak isteyenler çok fazla" dedi.

"GAZİANTEP'TE 'DOLANDIRILMADIM' DİYEN YOK"

Mağdur sayısının her geçen gün arttığı olayda M.İ.'nin yatalak bir hastayı da dolandırdığı ortaya çıktı. Gaziantep'te yayın yaparak son gelişmeleri aktaran muhabir, "Burada şu an toplam rakam 18 kişi oldu. 'Dolandırılmadım' diyeni görmedim. Önüne gelen 'Ben de dolandırıldım' deyip rakam belirtiyor. Rakam her geçen dakika artıyor. Mağdurlar çeşitli meblağlarda dolandırıldığını iddia ediyorlar. Her geçen dakika sayıları artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"ENİŞTEMİN EVİNİ VE 3 ARABASINI SATTIRDI"

Stüdyoya gelen bir mağdur kadın, "Benim eşime kredi çektirdi. 'Yağ şeker işi yapıyoruz.' diye evi sattırdı. Eniştemi dolandırdı. 3 tane arabasını sattı. 1 milyon liranın üzerinde… Bunun gibi Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birçok suç duyurusu var" dedi.

"235 BİN TL DOLANDIRDI"

Canlı yayına bağlanan başka bir mağdur ise, "M.İ. beni mart ayında 235 bin TL dolandırdı. Benim personelimin de bu işte rolü var. Birlikte yapıyorlar." ifadelerini kullanırken, başka bir mağdur, "15 bin lira gönderdim. Beni aradı, 'Gümrüğe mal gelmiş, bana 5 bin 600 dolar gönder' dedi" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Magazin Dolandırıcı adamın mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcı adamın mağdurları Müge Anlı'nın stüdyosuna sığmadı - Son Dakika
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