TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da partisinden çok sayıda kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını söyledi. Baş, "Avukatlarımız yakından takip ediyor" dedi.

22.03.2025 09:23  Güncelleme: 09:29
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İBB'ye yönelik "Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Antalya'da partisinden çok sayıda kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladı.

"BU GİRİŞİMLER BİZE TEK BİR GERİ ADIM BİLE ATTIRAMAZ"

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Antalya'da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir'de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale'de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor. Halkın iradesini kırmaya dönük bu girişimler bize tek bir geri adım bile attıramaz, ancak bu yapılanın da zulüm olduğu bilinsin. Direnmeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı

TİP MYK üyesi Yunus Başaran ise sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınıyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Çanakkale, Erkan Baş, Güvenlik, Politika, İstanbul, Antalya, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ercan Bey:
    Halkı galeyana getirmeye çalışmayın, yalan haber yaymayın. Sonra da ağlamayın... 49 27 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    erken secim. derhal 18 40 Yanıtla
  • thomas11:
    halkın protesto etme hakkı vardır. belki de sizin haklarınızı savunuyorlardır 23 33 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    arkadaşların ne yapmış hiç bunu araştırdım mi sürekli sonuca bakın surekli sonuca... 36 7 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    yazık olmuş militanlara. 23 5 Yanıtla
  • ahmet demir:
    yazık haksız yeredir kesin 13 11 Yanıtla
  • Sena2007:
    Kanunsuz işler yaparlarsa alincaklar elbet 21 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Demek onlar senin ...t.lerin 12 2 Yanıtla
  • 78908900:
    içlerinde sen yoksun neden ki ?, 11 1 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    arkadaşlarım dediği hepsi dhkpcli bunu bilmeyenmi var yer gök dağ taş biliyor erkan suçları yoktuda sıcak yataklarındanmı alındı hepsi provakatör alınanların 8 0 Yanıtla
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