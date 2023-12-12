Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepki göstermesi bazı takipçilerini rahatsız etti. Hacıoğlu, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." dedi.
Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze gönderilerine bazı takipçilerinin tepki gösterdiğini ifade etti.
Oyuncu Hacıoğlu, paylaşımında "'Bıktık, neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun?' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz - Son Dakika