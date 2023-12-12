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Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz - Son Dakika
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Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden katliamlarına sessiz kalmayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından kendisine tepki gösteren takipçilerine rest çekti. Hacıoğlu, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu\'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz
12.12.2023 - 23:59,  Güncelleme: 00:04
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Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepki göstermesi bazı takipçilerini rahatsız etti. Hacıoğlu, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." dedi.

Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Gazze gönderilerine bazı takipçilerinin tepki gösterdiğini ifade etti.

Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz

"TAKİPTEN ÇIKABİLİRSİNİZ"

Oyuncu Hacıoğlu, paylaşımında "'Bıktık, neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun?' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin
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İsmail Hacıoğlu, Filistin, Gazze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt: Takipten çıkabilirsiniz - Son Dakika
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