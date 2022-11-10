Barış Arduç koronavirüse yakalandı! Alparslan Büyük Selçuklu'nın yeni bölümü ertelendi

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2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aylarda Asya adını verdikleri ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Barış Arduç'tan kötü haber geldi. Sette rahatsızlanan oyuncuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

EVİNDE KARANTİNAYA GİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç'un yapılan kontrollerinde Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Arduç'un rahatsızlığı nedeniyle yeni bölüm çekimi yapılamadığı için haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.