Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika
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Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı

18.11.2022 11:34

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Yap Bi Güzellik isimli şarkısıyla gündem olan Tarkan, yeni şarkısı Son Durak'ı dinleyicilerin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım alan şarkı, dinleyicilerden tam not aldı.

Son zamanlarda çıkardığı Geççek ve Yap Bi Güzellik ile adından söz ettiren Tarkan, müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü isim son olarak yeni şarkısı Son Durak'ın yayınladı.

DİNLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Günlerdir sosyal medya hesaplarından yeni şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan Tarkan, dinleyicilerden tam not aldı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Megastar'ın yeni şarkısı için "Tarkan hançeri sapladı", "Dinlediğim en iyi şarkı" ve "Tarkan yine farkını göstermiş" yorumları yapıldı.

Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı

GEÇÇEK ŞARKISI REKORA İMZA ATMIŞTI

Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.

İşte Tarkan'ın yeni şarkısı için yapılan yorumlar...

Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı
YORUMLAR (1)
500
Elon Musk'ı sabotaj endişesi sardı! Twitter çalışanları ofislere giremiyor Elon Musk'ı sabotaj endişesi sardı! Twitter çalışanları ofislere giremiyor Twitter'da olağanüstü hal! Çalışanlar ofise giremiyor Twitter'da olağanüstü hal! Çalışanlar ofise giremiyor

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Son Dakika Magazin Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Son Durak, dinleyicilerden tam not aldı - Son Dakika
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