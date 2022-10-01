İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki asistanıyla aşk yaşadığı iddialarına kesin bir dille yalanlama: Sevgilisi değil, yemek yemesine yardımcı oluyor - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki asistanıyla aşk yaşadığı iddialarına kesin bir dille yalanlama: Sevgilisi değil, yemek yemesine yardımcı oluyor

01.10.2022 08:52

Kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile yollarını ayıran türkücü İbrahim Tatlıses'in, 21 yaşındaki Berka Gül isimli kadınla aşk yaşadığı ileri sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan Tatlıses'in asistanı Şule Yazar, "Berka, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor. Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil." dedi.

Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" dedi. Evliliğe bir kez daha yeşil ışık yakan 70 yaşındaki Tatlıses'in 21 yaşındaki Berka Gül isimli asistanıyla aşk yaşadığı ileri sürüldü.

PROFİLİNE "İ" HARFİ EKLEDİ

Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Tatlıses'in aracında olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki Berka Gül'ün Instagram profiline "İ" harfi ile kalp emojisi koyması da kafaları karıştırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin evlenecekleri de konuşulanlar arasındaydı.

İbrahim Tatlıses, 21 yaşındaki kadınla aşk mı yaşıyor? Asistanı ilişki iddiasını kesin bir dille yalanladı

ASİSTANINDAN YALANLAMA: SEVGİLİSİ DEĞİL, YEMEK YEMESİNDE YARDIMCI OLUYOR

İbrahim Tatlıses'in asistanı Şule Yazar, magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanarak aşk iddiasını yalanladı. Genç kadın hakkında konuşan Yazar, "Berka, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi değil asistanı. Yemek yemesinde yardımcı oluyor… Benim yerime onu görevlendirmiştik. Berka çok genç bir kız, hukuk öğrencisi, böyle anılması çok doğru değil. Her İbrahim Bey'in yanında görünen kadın sevgilisi gibi anılması hepimizi rahatsız ediyor" dedi.

İbrahim Tatlıses, 21 yaşındaki kadınla aşk mı yaşıyor? Asistanı ilişki iddiasını kesin bir dille yalanladı
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İbrahim Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki asistanıyla aşk yaşadığı iddialarına kesin bir dille yalanlama: Sevgilisi değil, yemek yemesine yardımcı oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki asistanıyla aşk yaşadığı iddialarına kesin bir dille yalanlama: Sevgilisi değil, yemek yemesine yardımcı oluyor - Son Dakika
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